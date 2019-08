Universitat catalana per a rics?

Fins quan ha de durar que els estudiants de Catalu-nya paguem més de 2.000 euros cada any per poder estudiar en una universitat pública?

Podria dir que soc d'aquells que van tenir sort i vaig poder estudiar amb una beca! Sí, una d'aquelles meravelloses borses econòmiques per a estudiants que t'ajudaven, en part, a pagar els estudis. Però no la que dona el ministeri, no, sinó una de privada del centre, perquè, segons el govern, quan passes uns mínims d'ingressos, que fan llàstima, ja no pots accedir-hi.

I tot això en una universitat pública. Gairebé 10.000 euros només de matrícula en quatre anys per estudiar periodisme. I deixa a part el lloguer del pis compartit, la manutenció i el transport, entre d'altres. De fet, val més no saber quant ha costat als meus pares, treballadors, que el seu fill hagi anat a la universitat pública catalana.

I ja no parlem de les universitats concertades o privades. Entre 5.000 i 12.000 euros pots arribar a pagar anualment per voler-te formar.

No ho sé, m'adono que ens omplim la boca de demanar igualtats i llibertats, però que un dret tan bàsic com el de l'educació, cada vegada més, només se'l poden permetre uns quants. Espero que això canviï, perquè ha estat trist veure com amics meus han hagut de deixar els estudis pel fet de no poder-los pagar, i que segurament ara serien grans professionals.