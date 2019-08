«Estic molt contenta amb la festa»

Judit Pelfort Torramorell (Puig-reig, 14 de gener del 2010) té una leucèmia limfoblàstica aguda del tipus T que li van diagnosticar el juliol del 2017. Va haver d'estar un mes ingressada a l'Hospital Sant Joan de Déu. Li van explicar que l'havien de tractar «perquè dins de la seva sang hi havia uns bitxus dolents i que els havíem de matar perquè, si no, s'escamparien pertot arreu», deia la seva mare, Anna Torramorell.

Les sessions de quimioteràpia no van anar com es preveia. Els metges van dir que havia de quedar-se a Barcelona a prop del centre per fer el seu tractament. Mare i filla –la seva germana petita i el pare es van quedar a Puig-reig– es van instal·lar a casa de la tieta a Barcelona. Continuava estant amb les defenses molt baixes i tenia limitades el nombre de persones que podien estar amb ella. Va poder seguir les classes amb els seus companys de l'escola Alfred Mata gràcies a unes càmeres que van instal·lar a l'aula. I ella podia connectar-se on- line a la classe. S'ha estat tractant amb quimioteràpia amb el port-a-cath, un petit aparell mèdic instal·lat sota la pell que permet injectar la medicació. Mensualment ha hagut de passar pel quiròfan perquè li administressin el mateix tractament directe a la medul·la per prevenir que la malaltia afectés aquesta part del seu cos. Per administrar-l'hi l'havien d'adormir. El novembre del 2018 va poder tornar a casa, a Puig-reig. Actualment està fent quimioteràpia oral. La medicació li ha deixat seqüeles. Té els ossos molt fràgils i li han hagut d'operar els dos malucs per mirar que se li regenerin els ossos del cap del fèmur.

Ella és una de les protagonistes del calendari 2020 dels Bombers amb Causa i l'Obra Social de Sant Joan de Déu. Diumenge va participar a la sessió fotogràfica. En tenia ganes. Va pujar dalt del camió dels Bombers voluntaris de Gironella, va fer sonar la sirena, li van posar un casc, les jaquetes d'estiu, la van fer pujar a la llitera de rescat, la van fer riure, li van posar un nas de pallasso, la van ruixar amb escuma, la van deixar ruixar-los amb escuma, amb aigua, va fer el vermut i va menjar sugus, li agraden molt. Reia, reia. A tot deia que sí. Tot li semblava bé. Estava contentíssima. I les persones que estaven al seu voltant també; especialment l'Anna, la seva mare, que somreia feliç veient-la gaudir.

Els Bombers voluntaris de Gironella van aconseguir crear una gran complicitat amb la Judit i la van cuidar com un pollet. Al final, li vaig demanar què li semblava tot plegat. «Estic molt contenta amb la festa». Va ser un gran dia.