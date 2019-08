Quan es desperta la vena solidària

La Catalunya Central queda una mica al marge del boom dels grans festivals que darrerament proliferen a la costa, però s'estan estenent altres propostes de més petit format però que són prou atractives i especialment interessants per la seva més que admirable finalitat: la beneficència. Cada cop són més les entitats, associacions i col·lectius diversos que s'organitzen amb jornades senceres per captar fons amb un objectiu merament solidari i de sensibilització social més enllà de l'entreteniment que aquestes activitats puguin aportar com a valor afegit.

A les comarques centrals sovint el rerefons d'aquestes iniciatives és la lluita contra el càncer infantil, tenint en compte que ara hi ha un possible clar destinatari, com és el futur hospital de dia d'oncologia de Sant Joan de Déu de Manresa, tot i que no és l'única alternativa.

La festa solidària que l'associació Albada va organitzar ahir divendres a Cardona, o la Xipifesta que es va fer fa uns dies a Moià, en són dos exemples recents, com també el Knup Fest de la vall de la Gavarresa, que la setmana passada va destinar els fons recollits a l'entitat Hardcore Hits Cancer, o el calendari anual solidari dels Bombers amb Causa amb l'Obra Social de Sant Joan de Déu, que aquest any té una puig-reigenca afectada de leucèmia entre les protagonistes. De fórmules n'hi ha moltes, i esperem no cansar-nos mai d'explorar-les.