Jo també dic #malamente

Malamente». És una paraula i un hashtag que ressona aquests dies als mitjans de comunicació i a les xarxes socials. Aprofitant la coneguda cançó de Rosalía, el terme dona nom a la primera campanya que la Generalitat ha posat en marxa per prevenir les violències masclistes entre els joves. Un espot que els apel·la directament amb l'objectiu d'erradicar actituds violentes quotidianes, sobretot en espais d'oci nocturn, però també al carrer o a l'institut. D'entrada, és un lema que no deixa indiferent a ningú i crida l'atenció. I això ja és un bon començament per a una campa-nya publicitària.

Més enllà dels estèrils debats lingüístics, de la idoneïtat o no de fer servir el castellà en una campanya del Govern català, ja és hora que es posi èmfasi a prevenir i a erradicar el que s'ha convertit en una autèntica xacra social. I si a més ho fas amb campanyes que empatitzen amb el públic diana al qual et dirigeixes, amb un missatge que enfoca directament als referents dels més joves (t'agradin o no), segur que tens molts més números que sigui efectiu i cali en el destinatari.

Aquesta és la primera iniciativa del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i també es preveuen altres accions, com tallers de prevenció o assessorar els locals d'oci. I, per començar, està bé dir-ho clar, encara que no sigui en català. Les actituds masclistes: #malamente.