Ara on aniran de festa els berguedans?

Iara què? On podran anar de festa els joves berguedans un dissabte a la nit durant els mesos d'hivern?

Anys enrere, el Berguedà era ple de locals de festa, com el mític Menfis Berga, el Siroko a Puig-reig o l'Ateneu a Avià. Però, i ara? Fa temps que les generacions més joves, si volen sortir de festa un cap de setmana qualsevol s'han de desplaçar almenys 40 quilòmetres per trobar la discoteca més propera, ja sigui a Manresa o a Vic. És cert, a Berga hi havia La General. Dic «hi havia» perquè fa unes setmanes es va anunciar que l'únic local de festa que quedava en tota la comarca abaixava la persiana, sense saber quan hi haurà un possible comprador ni si el setembre podria tornar a omplir-se de joves que busquen oci nocturn, res.

Ja seria hora que la comarca es despertés. Ara, per sort, durant els mesos d'estiu estem salvats, ja que les festes majors s'ho valen. Però, passat el setembre? També sembla que s'han obert nous locals de copes que estan molt bé, però, és clar, no són locals de concerts ni discoteques. I això és un problema. Hi ha molts joves que no són conscients que conduir sota els efectes de l'alcohol o amb cansament de sis hores ballant poden suposar un greu perill per a tothom qui estigui a la carretera. Però, és clar, malgrat que la solució sigui «que no surtin de festa i es quedin a casa», tothom ha estat jove i tothom ha volgut passar-s'ho bé una nit.