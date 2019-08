La nova bombolla urbanística a la Cerdanya

Les grues de la construcció es tornen a aixecar a la Cerdanya al mateix temps que allà on es fan les promocions d'habitatges es pengen els cartells de les pròximes obres i a les oficines d'empreses immobiliàries es venen sobre plànol els somnis d'una segona residència. I així el cerdà del carrer veu com va arribant una nova bombolla immobiliària amb les amenaces de l'anterior: una escalada dels preus que foragita els joves locals perquè no poden assumir el que sí que poden pagar els segons residents, la construcció de pletes que de dilluns a divendres són pobles fantasma, temporades turístiques amb increments desmesurats de població i una natura cada vegada més amenaçada. Al perill de la nova bombolla immobiliària s'hi suma aquesta vegada el projecte de candidatura olímpica, que a hores d'ara és tota una incògnita pel que fa tant al vessant esportiu com a l'urbanístic. Els cerdans veuen el panorama atònits esperant que no es repeteixin els errors del passat. Ja en l'inici de la crisi, fa més de deu anys, tothom va coincidir que és millor construir hotels que segones residències i promoure així un turisme que genera llocs de treball i un major consum de serveis. Però no tot són males perspectives. Sembla que quelcom ha canviat respecte de l'anterior bombolla.



L'àrea d'Urbanisme de la Generalitat ha decidit extingir un pla que preveia construir cent habitatges a la Molina i, també, modificar les condicions de sis plans més a Puigcerdà, en el marc d'una actuació per desclassificar sòls pendents d'urbanitzar en zones d'alta muntanya. Es tracta del Pla director urbanístic (PDU) de revisió de sòls no sostenibles en l'àmbit de l'Alt Pirineu, el qual també ha afectat els municipis de Llívia i Isòvol. Sembla, doncs, que els promotors urbanístics no tindran barra lliure.



Paral·lelament, les entitats mediambientalistes del territori s'han unit en una plataforma que vigila per la conservació del Pirineu davant l'amenaça immobiliària i una possible candidatura olímpica massa agressiva. La plataforma SOS Pirineu ha plantejat la necessitat de promoure una consulta als veïns de les valls per copsar-ne l'opinió respecte a la candidatura olímpica. La mateixa mesura que fa uns dies ha aprovat el Parlament arran d'una moció presentada per la CUP. I així, entre grues, ecologistes, promeses olímpiques i propostes de referèndums el cerdà espera que no li esclati la bombolla.