Els mugrons seran sempre nostres

Que tenen en comú Melania Trump, la primera dama dels Estats Units, i la capitana alemanya Carola Rackete? Haver estat objecte de crítica i fins i tot d'insults per no dur sostenidors i deixar els seus mugrons lliures. Ai las! Un delicte i gravíssim en aquesta societat neoconservadora on dur o no dur sostenidors és un exemple més del preocupant auge involucionista i purità que vivim que converteix els pits de les dones en una qüestió d'estat. Potser alguns aitol·làs d'aquesta pseudopolicia de l'honor digna d'Aràbia Saudita –per dir un exemple a l'atzar– voldrien que duguéssim sostenidors de ciment armat per evitar que es transparentin els mugrons, aquesta controvertida part de l'anatomia femenina sobre la qual tothom es veu amb cor de pronunciar-se. Quanta provocació! Quin desvergonyiment! On s'és vist! És una autèntica bajanada –i simptomàtic– que mitjans de comunicació s'atreveixin a criticar dones per portar o no portar sostenidors. Què carai els importa? Que els portin o no els portin segons els doni el gust i la gana, els pits i els mugrons són seus i tenen llibertat per decidir.



L'admirable capitana del vaixell de l'ONG Sea Watch 3 va gosar desembarcar 40 immigrants al port de Lampedusa, a Sicília, per evitar la seva mort. Va ser detinguda i deixada en llibertat. I un diari ultraconvervador italià va dir que era una desvergonyida per haver anar a declarar davant del fiscal a Agriento sense sostenidors. Té pebrots la cosa! Rackete, símbol de la lluita contra la política antiimmigratòria del ministre Matteo Salvini, fins i tot va ser insultada a través de les xarxes socials, aquesta immensa àgora de l'estultícia humana.



No vols caldo? Doncs té, dues tasses. Una cosa similar devien pensar dues noies de Torí que al final de juliol van convocar el dia sense sostenidors (amb el seu propi coixinet #freenipplesday) en solidaritat amb la valenta capitana. Tot plegat ha generat un ampli debat social. Arriba després de campanyes similars als Estats Units fruit de les crítiques a la indumentària de joves en un campus universitari d'Indiana. Aquí el problema no era dur sostenidors o no. Aquí molestaven les minifaldilles i els leggings, les malles cenyides pel que permeten intuir. La resposta de les universitàries va ser muntar el Leggings Pride Day.



Enmig de la polèmica apareixen les notícies sobre si es pot fer topless a la piscina. A Berga, l'Ajuntament ha aixecat la prohibició que les dones mostrin el seu tors nu com els homes, mugrons inclosos, és clar. Doncs serà qüestió d'aprofitar-ho.