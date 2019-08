L'animadora de cos atlètic i rialla espectacular s'acosta a la piscina del càmping a mig matí. És l'hora de la classe d'aiguagim. Els banyistes habituals ho saben i quan la veuen arribar alguns se'n van i d'altres es preparen per saltar una estona dins l'aigua al ritme d'una bateria musical programada. M'assec a la vora de la piscina per contemplar l'espectacle i, potser, afegir-m'hi. Les primeres notes em fan desdir del meu intent i em refugio al bar de la ter-rassa a prendre un cafè. A la taula del costat, una parella pren sangria d'assortidor mentre sento com desenes de persones coregen Bella ciao a ritme dance. Em demano si hi ha algun italià a la sala i si s'estarà esgargamellant cantant-la a cor què vols, o bé, estarà desolat sota un pi preguntant-se què han fet malament perquè aquesta cançó de la resistència antifeixista en pro de la llibertat hagi esdevingut una banda sonora de vacances, a l'estil del Despacito del 2019.



Potser culparà la famosíssima sèrie La casa de papel, en la qual el seu protagonista, 'el Profesor', l'adopta com a himne dels seus plans. De versions, n'hi ha moltes –les del grup argentí Argies, la dels italians Talco o la que interpreta l'actriu Najwa Nimri, per exemple–, però avui m'entristeix que es puguin banalitzar aquestes versos, cantant-los embetumat de crema solar (traducció al català): «I si em moria entre els teus braços obre un sot i enterra-m'hi. Un sot a l'ombra d'alguns dels arbres, oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Un sot a l'ombra d'alguns dels arbres que floreixen cada abril».



Marxo al mar. Avui és quiet i cristal·lí. La socorrista es mulla les cames a prop meu. Oneja la bandera verda. Diu que el dia anterior bufava vent de terra a mar i que van haver de rescatar un pare amb dues criatures que estaven en una barqueta inflable i que les onades els portaven endins. Instintivament miro cap a la línia de l'horitzó i només veig el vaivé d'un unicorn de plàstic. La noia continua. «Els banyistes no sempre són conscients dels perills. A molts estrangers els aviso que no s'endinsin més al mar si no volen viatjar gratis a Mallorca!». Se'n torna al seu lloc de vigilància. Estic a punt de dir-li «Bella, ciao», però em mossego la llengua. Els meus fills m'alerten que hi ha peixets allà mateix. Sí, encara hi ha peixos al mar. Em quedo immòbil. Veig els peixos, i infants que juguen amb la sorra, i homes i dones aparentment alegres o tossudament decidits a intentar-ho. És impossible obligar la felicitat a visitar-nos ni quan fem vacances. Quants ho voldríem. Quants ho intentem. I se'm neguen els ulls de llàgrimes, llàgrimes salades que es perden a l'aigua, llàgrimes que no són de tristesa sinó de la certesa de pertànyer a un mar etern al qual cada estiu retorno per recordar tot el que no hi és.