La vida sense 'cash'

Si expressions de l'estil «ralet, ralet, pica dineret», «la pela és la pela», o «duros a quatre pessetes» ja han desaparegut del vocabulari mil·lenista amb el canvi de moneda, ara el que va pel camí de desaparèixer és la pròpia moneda, i potser ben aviat ta mbé serà història el «cara o creu» o «tenir la butxaca foradada». I és que treure de circulació el diner en efectiu és només qüestió de temps, i fins i tot el pagament per mòbil s'acabarà imposant a la targeta de crèdit. No hi ha dubte que el llenguatge s'empobrirà, perquè el tema monetari sempre ha donat molt joc per omplir-lo de frases fetes, però la desaparició física del diner arrossegarà canvis que van molt més enllà, i dels quals ni tan sols en som conscients. Deixant de banda el futur de les fàbriques de moneda i timbre, tampoc no tindran gaire sentit els portamonedes, les bitlleteres, les màquines enregistradores, o les guardioles; i qui sap si els caixers automàtics trigaran gaire a desaparèixer, tenint en compte que en algunes petites poblacions ja han tancat portes en el dia d'avui. I com es decidirà la tria del camp abans d'un partit? Potser serà qüestió de guardar algunes monedes per si fes falta. És evident que el mòbil farà cada cop més fàcil i pràctica qualsevol transacció, i tampoc no haurem de patir per si aquell paper que tenim a les mans és fals. Ara bé, esperem que tanta comoditat no ens faci perdre el control del que gastem.