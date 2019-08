Res no és el que sembla, també en el futbol

Jo no hi entenc, de futbol, ho confesso. No us sabria dir si el jugador fa de mitja punta, si és un interior o el situen per davant de no sé qui per poder fer no sé què i deixar espais lliures perquè el del costat tingui més gol. Jo em vaig quedar amb allò de porter, defensa, mitja i davantera. Tampoc no sabria diferenciar la tàctica de tal o tal altre equip. En aquest cas em vaig quedar en el punt que cal fer més gols que el contrari. Però m'agrada veure'l. Abans més que ara. I de tant en tant. Vaja, que no soc dels qui planifiquen la seva agenda en funció de si hi ha un determinat partit de futbol. I només acostumo a veure, si és que ho faig, els partits del Barça i algun de la Champions d'aquells que es preveuen més que interessants encara que no jugui el Barça. De l'últim Mundial reconec que em vaig mirar alguna semifinal i la final. És tot un món, això del futbol, què us he de dir. També ho és tota la informació que genera. Per exemple, ens hem passat tot l'estiu amb el culebró Neymar –que encara dura, pesats!–, però tinc la sensació que de la missa no en sabem ni la meitat. O sigui, que no sabem què s'està coent ni per què, tot i les portades i pàgines que s'han escrit sobre el tema, que en són moltes, moltíssimes. En determinats mitjans, però, insisteixen que el jugador és necessari, que Messi s'acabarà apagant i que fa falta més xispa al davant oimés després de la derrota a Bilbao. O sigui, que ja ens estan preparant per si torna. És bo, el paio, però què voleu que us digui, és un presumit mal criat. Ja s'ho faran. Més coses. Com ja us he dit, jo no hi entenc, de futbol, però la sensació que m'ha transmès la informació esportiva que he consumit aquest estiu és que el Barça aquesta temporada ho brodaria, que l'Espanyol arrasaria i que el Madrid, en canvi, tornaria a ser aquell equip desdibuixat de la temporada passada. Tot això sobre la base dels fixatges que han fet els equips i també sobre la base dels no fixatges. Us heu adonat que sovint es parla més d'això, dels no fixatges o dels que haurien pogut ser, que no pas del que s'han fet. Però va i resulta que després del primer partit de la Lliga, res de res de tot això. Valverde ja torna a ser qüestionat, si és que ho ha deixat d'estar mai –jo no sé com aguanta, l'home... bé, sí que ho sé–, Gallego ja veurem si acabarà la temporada i Zidane deu haver dormit pla després d'haver dedicat una botifarra a tots els qui l'han criticat els últims dies. Res no és el que sembla, també en el futbol. I això només ha començat.