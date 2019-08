La Cerdanya és un festival

La botifarrada popular a All, la caminada popular, la sessió de pallassos, les visites guiades a Santa Maria d'All, i també a Santa Maria de Talló i altres esglésies emblemàtiques dins el programa «Les claus de les esglésies de la Cerdanya», la Festa Major d'Urús, el Puigcerdà Music Festival amb concerts de joves estudiants de música clàssica d'arreu del món, la setmana de concerts i activitats de la Festa de l'Estany, la jornada de portes obertes del club d'aeromodelisme, les sardanes dels dimarts al vespre, els concerts del Festival Transfronterer Puigcerdà Bourg-Madame, i els del Festival de Música de la Cerdanya, Puigcerdà i Llívia, i els del Festival de Música Antiga dels Pirineus que van omplint les esglésies de tota la comarca, el programa Descobreix Puigcerdà dels dissabtes, el Festival Trama, la Nit dels Búnquers de Martinet, les conferències del Grup de Recerca de Cerdanya «A l'estiu Recerca't», les sessions a tota hora del Festival Internacional de Cinema de Cerdanya, la Festa Major de Ger, el Festival de Jazz de Bolvir, les visites guiades teatralitzades al nucli antic de Bellver, el Festival de Circ al carrer d'Alp, la Verticalp, la Pool Party, el cicle de debats «Cuidem la salut» de Llívia, el programa de visites guiades pel seu fòrum romà i la Farmàcia Esteve, els tallers de Cal Travesseres de Bellver, les sessions del Festival Càtar, la Marxa Nocturna Popular, els tallers d'arqueologia de Bolvir, la Festa del Vòlei, el Festival de Das Converses al Safareig, les visites a pagès i així anar fent cada dia durant un mes d'agost inabastable a la Cerdanya, que és més que mai un festival. Els restaurants omplen les taules i les cuines s'acaben de netejar a l'hora que els forners ja tornen a amassar i els carnissers tornen a preparar les canals per no parar mai de tallar i vendre. Els comerciants, restauradors i hotelers pateixen el síndrome d'Estocolm de tantes hores que fan veient passar un turisme desbordant que també omple les carreteres i forma cues a les rotondes. Els repartidors fan un màster de paciència i desitjarien tenir un dron. Una hora per creuar Puigcerdà. Les dreceres també són plenes. Els camins que pugen als refugis i els entorns naturals són plens també. La Cerdanya és un no parar. Tothom sap, però, que el dia u de setembre tot farà una aturada brusca, i comerciants, restauradors i hotelers respiraran satisfets de la feina feta. D'haver acollit entre tots el millor possible a tothom en aquesta Cerdanya que és un festival.