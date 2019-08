Els incendis no fan negoci

El foc de Gran Canària ha arrasat més de 12.000 hectàrees i ha obligat a evacuar unes 10.000 persones. Per tenir una idea clara de la superfície afectada pel foc, tinguem en compte que els virulents incendis del 1994 al Bages i al Berguedà van cremar unes 40.000 hectàrees. A l'illa canària han cremat més de 2.000 hectàrees de pins i altra vegetació del Parc Natural de Tamadaba, declarat Reserva de la Biosfera per la Unesco. L'hivern passat vaig poder gaudir d'uns fantàstics dies de vacances en aquest entorn i em costa molt veure'l devastat amb crueltat pel foc.

Tot i el greu impacte mediambiental que té un incendi d'aquestes dimensions, el pressupost del Govern espanyol d'aquest 2019 contra incendis és de 85 milions d'euros, la mateixa xifra que l'any passat. Semblen molts, però són misèria al costat de la bàrbara xifra de 2.100 milions, oi? Doncs això és el que el Consell de Ministres va aprovar, el 12 de juliol passat –estant el govern de Pedro Sánchez en funcions–, gastar per la compra de 346 vehicles blindats fins al 2030, una decisió «imprescindible» per a l'operativitat de les Forces Armades. El brut negoci de la guerra, vaja.

Defensa ha enviat quatre hidroavions a Gran Canària, i hi ha desplaçat alguns militars, però els recursos no són suficients per aturar la catàstrofe. Potser si el Govern pogués vendre's les cendres a algun país en guerra, hi invertiria més...