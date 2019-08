Columna de la contradicció

Si voleu un consell en aquests dies previs de predepressió estival abans que el setembre segui les nostres expectatives, feu-me cas: fugiu de la gent que assegura no tenir contradiccions.

Hi ha persones que neguen qualsevol mena de defecte en elles mateixes; sempre ha passat. L'autoengany és necessari. El problema és que les contradiccions no són pas un defecte, sinó una necessitat gairebé fisiològica de l'ésser humà. Contradir-se és madurar.

Hi ha una norma no escrita en el món en què vivim: no pots canviar d'opinió. I si ho fas, prepara't. A vegades tinc por en canviar d'opinió, m'angoixo profundament, com si estigués infringint una llei, una d'aquelles inviolables. De les de debò.

És irònic veure com no es pot canviar d'opinió però cada vegada opinar és més gratuït. S'ha estès que «tothom té dret a opinar», i potser és cert. Però per opinar caldria saber de què es parla, tenir fonaments i una posició o, si més no, fer veure que la tens. Fer veure que saps de què parles. Aquest és el meu truc i el de la majoria de periodistes.

L'altre dia algú amb un pseudònim bastant graciós em va acusar a Twitter de contradir-me en una resposta. Ho deia terriblement convençut, empès per una mena de ràbia. Aquesta és la gent que fa por. De fet, l'única cosa que sé del cert és que tornaré a canviar d'opinió.