Confessions d'estiu: les receptes de cuina

Sovint tinc problemes per entendre una recepta de cuina. No sé si us ha passat mai, o bé el problema només el tinc jo. No és qui sigui un cuiner magnífic. Em defenso, senzillament. Amb les coses típiques d'aquelles que un ha vist fer a casa vaig tirant, encara que sense arribar mai al nivell de la mare. Ho he intentat, però no hi arribo malgrat que intento repetir tots els passos que feia. És clar que tot depèn de mil detalls: que si el foc més baix, que si el temps de cocció, que si aquell polsim de sal a l'hora justa o el toc de l'herba aromàtica que resulta que no trobes per enlloc i al final ho deixes córrer. Però, el que deia d'allò de les receptes. Quan m'inspiro i decideixo fer alguna cosa que ja no entra als meus cànons tradicionals, busco receptes. Com fa tothom, m'imagino. En llibres i per Internet. I aquí és on plora la criatura. Podrien especificar una mica més tot el que s'ha de fer? Perquè és que a vegades no ho entenc. A mi, particularment, m'agradaria que quan t'indiquen que posis tal cosa al forn també et diguessin si has d'encendre la part de dalt, la de baix o les dues alhora. Perquè el forn de casa és d'aquest tipus. No és d'aquells de vent que t'acostumen a recomanar. Senzillament és el que és. O quan et diuen que tal ingredient és opcional entenc el que significa: si vols el tires a la cassola i si no vols, no. Però millora el resultat o és indiferent? Si és indiferent, per què ho posen? Per despistar? I ja no parlem dels ingredients. D'entrada quan veig una recepta on hi posen nata o llet de coco ja me n'oblido. Qüestió de gustos. Però algú em podria dir què coi és pasta d'aji groc peruana? I això on es compra? O xile amb flocs, o tahina, o bixa. L'arrel d'api és allò del tronc d'api que acostumo a tirar? Més: com carai es fa la polpa de nyora, perquè una cosa és mirar la recepta i una altra haver d'anar mirant què és i on es pot aconseguir cadascun dels ingredients. Així no hi haurà ni dinar, ben just un sopar. Deu ser que les pàgines o els llibres que miro són massa complicats i en necessitaria un de nivell de P-3 (ho dic amb tots els respectes, eh?) perquè m'ho deixin tot clar i entenedor. Jo crec que els qui les escriuen donen moltes coses per sabudes. I no. Ep, que en alguna ocasió la cosa ha sortit prou bé i, per dir-ho d'alguna forma, he triomfat. En altres no ha sigut el cas, i també hi ha hagut casos en què no m'he aventurat ni a intentar-ho. Ah. I una altra cosa. La foto de la recepta i la que m'acaba sortint no s'assemblen de res.