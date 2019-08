El president del Brasil, Jair Bolsonaro, ha rebutjat l'ajuda immediata de 20 milions de dòlars anunciada dilluns pel president francès Emmanuel Macron en la cimera del G7 a Biarritz per a l'Amazones. Bolsonaro va piular a Twitter després de fer-se pública la notícia: «No podem acceptar que un president, Macron, dispari atacs irracionals i gratuïts a l'Amazones, ni que dissimuli les seves intencions darrere la idea d'una aliança dels països del G7 per salvar l'Amazones, com si fóssim una colònia o la terra de ningú». El canceller brasiler, Ernesto Araújo, també va assegurar a través de les xarxes socials que «el Brasil no acceptarà cap iniciativa que impliqui relativitzar la sobirania sobre el seu territori, sigui quin sigui el pretext i sigui quina segui la indumentària».

Així, l'orgull nacional d'un líder mesquí s'oposa a rebre un bon grapat de diners per combatre els centenars de focs que cremen el pulmó verd del planeta, molts d'ells provocats pels agricultors per disposar de terres de cultiu. No nego que darrere la bona voluntat dels estats que formen el G7 hi hagi interessos bruts. No es dona mai res a canvi de res! Però que la sobirania de la selva (existeix?) i el suposat esperit colonialista dels europeus faci tirar enrere Bolsonaro... No cola.

Per cert, sabien que cremen més incendis al Congo i a Angola, al continent africà, que a l'Amazones? NASA dixit.