Somriures contra el tòpic

Un somriure d'una nena amb els ulls de color carbó, una samarreta atrotinada i coberta per un paraigua de color vermell que subjecta amb les seves manetes. Ella és la protagonista d'una de les fotografies que va fer Jesús G. Pastor enmig de la muntanya de fum d'un dels abocadors de Cambodja. Entre les sis-centes tones d'escombraries per on cada dia deambulen persones a la recerca de peces de metall, plàstic i fragments que ningú vol, el fotògraf va fer protagonista el somriure.

L'obra de Jesús G. Pastor resulta revolucionària pel seu interès per retratar l'alegria capaç de sorgir espontàniament malgrat la circumstància. Durant les seves conferències, l'artista lamenta que sovint les seves imatges desperten poc interès a les editorials més interessades a publicar imatges que mostrin tragèdia. Sovint la informació sobre els avenços socials, la cultura o la història d'alguns punts del món esdevé gairebé invisible als mitjans de comunicació.

Un dels perills d'aquesta tendència és el desconeixement que es crea entorn els països que s'escapen dels punts geoestratègics del món. Sense una cobertura informativa que mostri la diversitat del planeta, ens perdem el llegat històric i cultural, la filosofia de vida i l'espiritualitat de moltes regions que ens farien qüestionar l'estil de vida occidental. Un sol punt de vista ofereix una visió molt limitada del món.