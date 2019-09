Situacions que no es comprenen

Al passeig de Pere III de Manresa, aquest estiu no ha aixecat la persiana el Quiosc del Quimet. El seu responsable els darrers tres anys i, abans, durant 28, va informar el gener passat l'Ajuntament que no renovaria la concessió un any més. El consistori va convocar el concurs per a la nova licitació... al cap de cinc mesos. Les ofertes (cap) es podien presentar fins al 4 de juliol i es va estipular un cànon mínim anual de la concessió de... 14.000 euros que, evidentment, són molts diners i que són una de les raons, a banda de la intenció de retirar-se, que va fer decidir el dar-rer responsable a no continuar. Per pagar anualment 14.000 euros a l'Ajuntament has de fer molts milers d'euros durant l'estiu! Això, comptant que el mal temps no et faci la guitza o que no obrin un nou bar que et tregui la clientela d'un dia per l'altre o que... Són molts diners.



Al carrer d'Àngel Guimerà, quan va tancar l'òptica que hi havia on és la parada del bus, es va saber que per llogar el local demanaven 5.500 euros. Altre cop, molts diners. De moment, continua tancat i la vox populi diu que, si algun dia hi torna a haver activitat, el més segur és que sigui una franquícia com moltes de les que ja hi ha en aquest vial perquè, lògicament, amb un lloguer com aquest, un botiguer que no tingui el paraigua d'una marca important o que no sigui un banc -tot i que darrerament més aviat es tanquen oficines- ho té francament cru. Hi ha una diferència entre un cas i l'altre, però. El local del Guimerà és d'un particular que pot fer el que li plagui; com si en vol demanar 100.000 euros. Si algú els paga... El quiosc és una concessió municipal. L'Ajuntament hauria hagut de fer mans i mànigues per evitar la imatge d'un bon tram del Passeig buit. Potser ho explicarà amb l'argument que hi va haver eleccions, que van aturar i/o entorpir el ritme de creuer que tenia. En altres temes, aquesta és sovint l'explicació. És evident que un canvi de govern requereix un mínim marge de temps per agafar les mides del seient abans d'acomodar-s'hi. Malgrat això, temes com l'esmentat del quiosc no haurien de dependre de qui hi ha al saló de sessions sinó que haurien de ser els tècnics de la casa que fa anys i panys que remenen les cireres, en el bon sentit de la paraula, els que n'alertessin i ho resolguessin. Després, quan la gent generalitza i critica, n'hi ha que s'ofenen, però és que hi ha situacions que ho mereixen. Ah, bon final de la festa major!