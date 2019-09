Una festa grisa per a una ciutat sonsa

Va, desperta't, que ja és setembre. El món ja fa dos dies que roda i tu, com a manresà, n'has tingut un d'extra de festa. Ara que, mirant-te bé, no fas cara d'esgotat ni de ressaca després d'uns dies bojos. Més aviat, el teu rostre és el del dia de la marmota. I de festa, has viscut la de sempre, poca.

Sense voler desmerèixer tota la gent que es mou cada final d'estiu per dotar el programa d'una munió d'actes que surten a l'Ajuntament pràcticament gratis, Manresa té una festa major grisa, que no causa trempera. La nova regidora de Festes ho té diagnosticat. «S'hauria de concentrar al màxim, amb uns dies intensos i de gran qualitat», diu Anna Crespo, reconeixent que a la Festa Major de Manresa li falta un plus. Dijous, les tapes omplen a petar el centre històric i a les 11 tothom cap a casa perquè no hi ha res més a fer. A la Muralla s'instal·la una zona de food trucks que no es rodegen d'activitats fortes perquè la gent s'hi quedi. S'organitzen tornejos de tot menys de bàsquet, i això que el Baxi està de pretemporada i omple a Artés. Al Kursaal hi ha, una vegada més, Joan Pera. I de la música què se'n pot dir? Que no se sap trobar la tecla. En deu dies de programa una sola aposta mig potent, Doctor Prats, que, tot i ser efectiva, 15 dies abans eren a Navàs. Ara bé, i si tinguéssim una festa ben grossa amb tres Doctor Prats a la vegada... com a manresans, gent continguda i tribunera, en sabríem gaudir?