Marrameus al Consell del Berguedà

El whatsapp dels polítics de JxCAT (i d'altres grups també) del Consell Comarcal del Berguedà treuen fum. Acostumats a la placidesa que donen les majories que històricament ha tingut l'antiga Convergència i Unió a l'ens comarcal, la fràgil majoria simple actual és l'origen dels actuals marrameus postconvergents. La precària governabilitat de l'ens amb un executiu amb majoria simple de 9 consellers de 3 partits (JxCAT, AAEB i PSC) empatats amb els 9 consellers de l'oposició (ERC i la CUP) dibuixa un panorama incert. Al Consell hi ha 19 consellers i la majoria absoluta és de 10. I qui decantarà les votacions és Pep Llamas, un conseller amb idees pròpies que ha demanat tenir un grup propi , que espera entrar al govern però que ara és lliure per votar el que li doni la gana . L'estrena del curs polític s'augura mogudeta a l'ens. I amb molts interrogants: ERC (que ja volia el govern del Consell el 2015 però que es va estavellar amb un pacte PDeCAT& PSC) i la CUP gosaran presentar una moció de censura a l'actual govern tripartit? El que passi al govern comarcal tindrà conseqüències al de la capital, Berga, on la CUP té una majoria folgada però no absoluta i segurament necesistarà el vot del regidor del PSC i alhora conseller comarcal. I els independents de l'Agrupació d'Electors? Toleraran que Llamas, a qui han fet fora de l'associació, tingui responsabilitats de govern?