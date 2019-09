Garantit. Quan et poses a opinar sobre les noves tecnologies, sempre hi ha algú que insisteix a fer-te veure que tenen coses bones. Com si no sabéssim des del naixement que pràcticament tot té una part bona i una de dolenta. Que quedi clar per endavant, per tant, que les noves tecnologies tenen moltíssims avantatges. Malauradament, entre els desavantatges n'hi ha un que em sembla especialment negatiu: la tirania de l'ara i aquí. Ara i aquí pots veure la sèrie o pel·lícula que vulguis, dir el nom del porc a qui vulguis, jugar al que vulguis, trobar la informació que vulguis (si és verídica i està contrastada és poc més que secundari), lligar amb qui vulguis, comprar el que vulguis, sentir la música que vulguis. Fa uns anys, escoltar un grup de música consistia a treure el disc o CD de la capsa; els vinils, a més a més, duien una funda de plàstic per protegir-los encara més. Posar en marxa l'equip de música, col·locar el disc, casset o CD i posar l'agulla al seu lloc (als que us sembli xinès, era la manera de fer sonar els vinils) o prémer el play. Entre una cosa i l'altra, el ritual podia durar un parell de minuts. La recompensa, però, era immensa. I el mateix passava amb els DVD (després Blu-ray) a l'hora de veure una pel·lícula en una pantalla gran. Ara, tot és immediat i massa sovint ho és en detriment de la qualitat. Mirar una pel·lícula al mòbil? Escoltar sempre la música amb auriculars? No. Gràcies.