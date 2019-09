L'institut-escola

El nou curs escolar s'inicia avui amb l'ampliació de la proposta formativa a dues escoles públiques de primària que ara també oferiran secundària. A efectes pràctics, al Pont de Vilomara i a Avinyó, que són les dues poblacions que incorporen nous cursos, les famílies tindran la possibilitat d'escolaritzar els seus fills dels 3 als 16 anys al mateix espai (aquesta any es comença pel primer d'ESO i els cursos següents, fins a quart, s'aniran implementant a mesura que els nois i noies de 6è vagin encaminant-se cap a la secundària). La Generalitat ha pres una decisió per tal d'apropar l'escola a les famílies en un total de 25 localitats del país. Amb la mateixa idea de millorar les condicions d'accés a l'escola, el departament d'Ensenyament posa en marxa una rectificació sobre un canvi introduït fa no gaires anys: de l'horari compactat que fa plegar els estudiants a primera hora de la tarda, novament a un horari partit. Justament s'aplica en aquests institut-escola.