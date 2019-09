En el títol preliminar, l'article vuitè de l'Estatut de Catalunya nomena els símbols de Catalunya i literalment ens diu:

1. Catalunya, definida com a nacionalitat a l'article 1, té com a símbols nacionals la bandera, la festa i himne.

2. La bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres vermelles en fons groc i ha d'ésser present en els edificis públics i en els actes oficials que tinguin lloc a Catalunya.

3. La festa de Catalunya és la Diada de l'Onze de Setembre.

4. L'himne de Catalunya és Els Segadors.

5. El Parlament ha de regular les diverses expressions del marc simbòlic de Catalunya i n'ha de fixar l'ordre protocol·lari.

6. La protecció jurídica dels símbols de Catalunya és la que correspon als altres símbols de l'Estat.

L'Estatut és la llei màxima de què ens hem dotat els catalans i se'm fa molt difícil d'entendre que els mateixos polítics catalans el menystinguin. Puc entendre que una persona sigui independentista, però anar contra les nostres pròpies lleis em sembla que només té sentit si estem dins d'un procés revolucionari. Si és així, callo; ara bé, tot procés revolucionari té els seus costos i cadascú haurà de ser conseqüent amb els seus actes. Aquells que volgudament vulneren la legalitat hauran d'atenir-se a les conseqüències dels seus actes.

Per l'Onze de Setembre cada any s'intenta, i majoritàriament s'aconsegueix, d'enganyar els ciutadans. Es planteja com si l'Onze de Setembre fos una data reivindicativa per la independència, i no és així. L'Onze de Setembre és la Festa Nacional del país, de tot el país, i això inclou tots els ciutadans de Catalunya. No voler veure-ho així tindrà uns costos molt grans que com a societat tardarem molt a superar.

És obvi que, com a festa de tots, els actes oficials han de ser presidits per la senyera quadribarrada, alhora que han de ser el màxim d'inclusius possible. Dit això, qualsevol partit i entitat té tot el dret a fer actes reivindicatius, només faltaria, i fins i tot puc entendre un cert suport institucional, però en cap cas puc entendre que els actes de certs partits i entitats es converteixin en els actes institucionals.

El govern de la ciutat ens recorda cada any un acord del ple municipal, del juliol del 2013, que segons ells regula els actes oficials de la Diada a Manresa.

L'acord és una proposició presentada per CiU, ERC i la CUP, i va ser presentada al ple per Josep Camprubí en nom de l'Assemblea Nacional Catalana, per cert amb un discurs molt interessant de llegir, tot i que no puc compartir. L'acord, en la seva part resolutiva, literalment diu:

1.- A partir d'aquest any 2013, l'acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya inclourà els aspectes següents:

Obertura de l'acte per part de l'alcalde de la ciutat.

Simbologia presidida per la bandera estelada.

Parlament d'una personalitat convidada a glossar la diada com a data que ha de mobilitzar els ciutadans de cara al futur.

Lectura del manifest que impulsa l'ANC, de suport a la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya.

Ofrena floral d'Ajuntament i entitats i signatura pública del manifest per part de les noves entitats que vulguin adherir-s'hi.

Cant de l'himne nacional de Catalunya.

2.- L'Ajuntament donarà suport a les activitats que promogui la societat civil a l'entorn de la celebració de l'Onze de Setembre, i que s'identifiquin amb els plantejaments i objectius del nou protocol, i convidarà a participar-hi.

Desconec el contingut sencer de l'expedient, la informació és treta de la pàgina de l'Ajuntament a Internet, però entenc que si hi ha un informe del secretari municipal aquest advertirà de la no legalitat de l'acord.

És molt curiós que per celebrar un dels tres símbols del país, a un dels altres dos se'l faci fora.

Com podem celebrar la Festa Nacional del país sense l'ense-nya del país?

Deu ser una contradicció més de la revolució dels somriures.