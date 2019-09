Una festa major ben llarga!

En el balanç de la Festa Major de Manresa, la regidora Anna Crespo proposava escurçar la durada del programa i concentrar-ho tot en menys dies. Deia que la de Manresa és de les poques festes majors amb un programa que s'allarga tants i tants dies, 10 en concret. Però precisament aquesta llarga durada de la festa major és una de les seves virtuts.

Permet que qui passa uns dies fora se li faci difícil no ser a la ciutat a l'arrencada o la cloenda de la festa i gaudir-ne. I per als que estan els 10 dies a la ciutat, això permet que qui vol anar a molts actes, ja sigui des del correaigua, al correfoc passant per balls, concerts, visites a la Manresa Desconeguda, castell de focs al parc, mostra del correfoc, moscada, cercavila, balls dels esbarts... no hagi de perdre el temps per veure on va i on no.

Això no vol dir, però, que no calgui estudiar quines activitats funcionen millor i quines pitjor i plantejar-se si cal reformular aquestes últimes, o fins i tot prescindir-ne. I això tampoc vol dir renunciar a fer petits experiments en allò que funciona, com canviar el dia del concert, que enguany va passar de dissabte a diumenge i igualment va triomfar. Però d'aquí a retallar dies d'un programa de festa major que precisament es caracteritza per la seva llarga durada i que omple d'activitat la ciutat durant uns dels dies més calorosos i avorrits de l'any, n'hi ha un bon tros.