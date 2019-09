Un hotel a la postal

Una modificació urbanística, fruit de converses molt avançades entre el propietari dels terrenys i l'Ajuntament de Manresa, farà possible, si el projecte arriba a bon port, la construcció d'un hotel just a la falda de la Cova de Manresa. La ubicació pretén aprofitar el ganxo del monument ignasià i pot ser un actiu turístic per a la ciutat, alhora que resoldrà un nyap estètic en un punt clau dels que alimenten la imatge de la Manresa lletja. La notícia del projecte és, doncs, positiva. Al mateix temps, és inquietant. La nova construcció, si es culmina, irromprà al bell mig de la postal més representativa de la ciutat. La imatge més característica de Manresa serà modificada. Cal comptar que els tècnics i els polítics municipals garantiran que l'edificació tindrà un impacte visual mínim, però, fins i tot així, el neguit és inevitable. Manresa necessita un hotel d'una certa dimensió i qualitat, i s'entén que el propietari dels terrenys el vulgui just en aquesta ubicació privilegiada, però és inevitable lamentar que, amb la quantitat d'espais disponibles, hagi de ser construït just aquí. La cura haurà de ser extrema.