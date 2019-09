Rodes de molí a l'autopista

L'autopista de Manresa és una concessió pública amb peatges abusius on s'apliquen uns descomptes que paga la Generalitat, o sigui, nosaltres. Ara, per gaudir d'aquests falsos descomptes cal pagar un Teletac o bé disposar d'una app gratuïta anomenada Satelise. En teoria, només cal descarregar-se l'aplicació al mòbil i, segons s'explica a les instruccions, n'hi ha prou amb tenir el mòbil engegat: els sensors del peatge el detecten, obren la barrera i cobren. Punt. Ideal. Sí? Doncs no. No és veritat. En realitat, per tal que l'aplicació funcioni cal, abans d'entrar a l'autopista, activar l'app, dir-li que iniciem el viatge i precisar quin vehicle estem pilotant, si en fem servir més d'un. És a dir: quan surtis de casa, pensa en el peatge. Si no te n'has recordat, o si ha estat una decisió imprevista, busca un lloc per aturar-te a preparar l'app, suposant que no cedeixis a la temptació perillosíssima i prohibidíssima de fer-ho mirant el mòbil de reüll mentre segueixes conduint. Podem afegir-hi incomoditats extra per a qui vagi en moto o per a qui per veure l'app hagi de buscar les ulleres. Si no es fa res de tot això, es paga el doble. Si pel camí es talla la cobertura de dades i es desconnecta un moment el gps, també es paga el doble. És inaudit. Autema imposa contra la voluntat explícita de les autoritats locals un sistema incòmode i perillós per pagar un servei públic. La comparació amb l'AP-7 a Girona és sagnant, criminal. I a sobre, ens fan combregar amb rodes de molí. Que fort.