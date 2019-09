Una altra manera de fer coses a l'escola

Entaforats entre les vacances i el retorn a classe, Rialles i les AV van muntar uns Tallers d'Estiu a Manresa. «Després del curt període de vacances, quasi bé sense temps de respirar, Rialles donava a la ciutat una nova alternativa per emplenar el lleure dels infants. Una alternativa que s'ha anomenat Tallers d'Estiu Aquests Tallers d'Estiu, han estat el que en podríem dir uns escola d'estiu per als infants, una escola d'estiu on durant una setmana més de dos-cents nens han après unes coses que no els seria possible aprendre a l'escola on van tot l'hivern. Coses que per a ells eren més o menys noves, coses que els ampliaven el seu expressionisme, tant verbal com plàstic, com corporal, etc. Aquests tallers i com ja havíem informat al seu dia, estaven formats per tot de seccions, i el nen escollia la que més l'atreia. Hi havia des de pintura fins a dansa, passant per electricitat, fang, jazz, fotografia, tècniques d'impressió, etc. 'Ens ho hem passat pipa, mira jo he fet aquest barco, què et sembla, eh, que en sé?, comentava un infant assistent, que afegia: 'llàstima que hagi estat tan poc temps, ara començava a aprendre'n'».