Art i natura sostenible al CACIS

Assistim, conscienciats però incrèduls, a la crema de l'Amazones amb el consentiment d'un govern ultradretà insensible a qualsevol interès que no sigui el de les seves elits econòmiques; magnifiquem els postulats de Greta Thunberg, una adolescent superada pel negoci que els més adjacents s'han muntat al seu voltant, susceptible d'acabar sota la pressió com una joguina esquinçada. La preocupació pel canvi climàtic i la sostenibilitat del nostre planeta és una qüestió d'actituds que no tenen, ja ho hem vist, els totpoderosos membres del G7 i companyia. Els de la meva generació recordem una frase del Capità Enciam que deia «els petits canvis són poderosos», els que estan a mans de cadascú de nosaltres de forma individual, consumint responsablement, amb actuacions locals de respecte mediambiental i més enllà de l'aspiració de canviar les grans polítiques, donant suport a les iniciatives més properes impulsades des de la responsabilitat, el respecte i la sensibilitat.

Pensem en gran i desconeixem que aquí al costat, a Calders, fa més d'una dècada que l'artista Roser Oduber lluita per tirar endavant un projecte consolidat amb tenacitat, el Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat, el CACIS del Forn de la Calç.

Fins a final d'octubre, aquest centre de referència amb capacitat de transformació del medi ambient, que remou consciències per modificar els comportaments humans que trinxen el planeta Terra, presenta l'exposició Mestissatges. La mostra és una fusió entre l'obra de dos reconeguts artistes, sensibles amb les percepcions i neguits de respecte a la natura, deixant clar que des de l'art també és pot. Martí Boada, la persona amb més emocions per metre quadrat de bosc, creador d'il·lusions i esperances per respectar el medi ambient, ha treballat amb Àngels Freixanet, poetessa del ferro i els materials reciclats, per crear una comunió de sensibilitats que ha donat com a resultat un conjunt d'escultures i obres artístiques d'una força descomunal. L'escenari inquiet del CACIS ens convida no tan sols a ser espectadors, sinó a formar part d'un paisatge interactiu i il·lusionador que tots podem ajudar a construir. L'exposició Mestissatges és, en paraules del centre que l'abraça, una via esperançadora per a la motivació i el respecte cap al medi.

Potser no cal fer grans manifestacions de protesta, que també, potser podríem començar participant en propostes reals i properes, donar-hi el nostre suport activament i creure en la sostenibilitat de quilòmetre zero. Per transformar la globalitat hem de començar transformant la terra que tenim al costat, ens hi posem? Un bon consell és convidar-vos a conèixer la nova cultura del fascinant combinat entre art i natura que ens proposa el CACIS del Forn de la Calç. No tan sols us enamorarà sinó que us convencerà.