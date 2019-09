Festivalet a l'anònima

Mai no és fàcil retallar encara que, malauradament, els artistes, i els de circ en especial, tenen molt assumit que han de sobreviure a la corda fluixa. El Festivalet de Circ, que naixia l'any de la capitalitat cultural manresana, el 2018, amb la intenció de ser una de les propostes amb vocació de continuïtat, arribava a la segona edició, aquest cap de setmana, amb la meitat del pressupost i amb la meitat de propostes. I amb un canvi d'emplaçament per necessitat: de portar el circ als llocs de pas, com carrers i places del centre de la ciutat, a la incertesa de situar-lo en un emplaçament concret, a l'Anònima, on els espectadors hi han d'anar expressament. Però els dubtes es va esvair aviat i l'Anònima es va convertir en un escenari ideal que va demostrar que el Festivalet de Circ té tirada i que al seu públic, molt familiar, no li fa cap mandra desplaçar-se si l'oferta s'ho val. Ahir, els organitzadors ja pensaven en la tercera edició que, després de l'èxit, no hauria de patir tantes acrobàcies pressupostàries.