Qui paga, mana

Sempre s'ha sentit a dir que qui té la paella pel mànec en els esports d'equip són els jugadors. Ells, si volen, poden aconseguir que els directius facin fora un entrenador que no els agrada, fent servir aquella teoria que diu que és més fàcil fer un canvi que onze, encara que moltes vegades sigui injustificable. Aquesta setmana, però, s'ha viscut un cas ben diferent. El València, un club envoltat de polèmica des que Peter Lim, vingut de Singapur, n'és el propietari, ha destituït el seu tècnic Marcelino García Toral a les portes del partit de dissabte amb el Barça. Sembla que les crítiques de l'entrenador al pagador han estat en certa forma el detonant. En aquest cas, a diferència del que és habitual quan es fa fora un inquilí de la banqueta, els jugadors els tenia al seu costat, com així han deixat entreveure en algunes declaracions fetes aquests dies, i també, i molt important, l'afició, que moltes vegades ja ha mostrat la seva disconformitat amb les decisions de l'esmentat Peter Lim, encara que com a propietari pugui fer i desfer al seu gust. El club valencianista va tancar una molt bona temporada passada aconseguint el títol de la Copa del Rei i classificant-se per a la Lliga de Campions. De pressa i cor-rents, el català Albert Celades ha recollit el testimoni del tècnic sortint, encara que en una situació prou incòmoda per a ell, malgrat no tenir-hi res a veure de forma directe. Com a professional, lògicament, havia d'acceptar el càrrec que l'entitat li ha ofert. Caldrà veure'n els resultats...