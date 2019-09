Els Carlins necessaris

La Fundació Privada Cultura i Teatre, constituïda per persones vinculades a les activitats del teatre dels Carlins, va adquirir l'equipament el 2006 i, des de llavors, manté un esforç continu per convertir l'entranyable però llavors obsoleta sala del Barri Antic de Manresa en un equipament modern. Ara, l'entitat ha fet un altre pas endavant substancial amb la renovació completa de la platea i amb un nou equip de climatització. Queda molta feina per fer, però amb aquest nou progrés Els Carlins esdevé un teatre confortable i preparat per acollir el públic en perfectes condicions, tan bones com les de qualsevol altre teatre. Les seves dimensions se situen just per sobre de les de la Plana de l'Om, un aforament mitjà molt necessari a Manresa. Si es completa l'equipament de la sala, Els Carlins pot ser no només un teatre, sinó un espai polivalent per a diversitat d'usos. Els Carlins ha fet, i pot fer amb més intensitat, una esplèndida feina de vigorització del Barri Antic. L'impuls dels seus promotors és encomiable i s'ha de mantenir, però el seu interès públic mereix més ajut institucional.