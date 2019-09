un guimerà normal

L'Ajuntament de Manresa preveu que, com a més tard el 2022, el carrer Guimerà de Manresa sigui un espai per a vianants, amb el trànsit de vehicles molt restringit i, probablement, amb el vial reformat per tal que sigui una única plataforma i, suposadament, tingui un aspecte més atractiu. El govern preveu per a l'any que ve l'elaboració del projecte executiu i que la materialització pugui començar tot seguit. En resum: el car-rer Guimerà de Manresa passaria a ser normal entre Crist Rei i la Muralla, entenent com a normal la configuració que gairebé tots els carrers de l'estil del Guimerà tenen en gairebé totes les ciutats comparables d'Europa. Si es compleix el previst, i es fa realitat que el canvi en la circulació anirà acompanyat d'una reforma que el regidor competent considera probable, Manresa deixarà de ser un cas únic de capital comercial amb la meitat del seu carrer més representatiu en un estat pràcticament postbèl·lic. Tanmateix, quan arribi l'hora de la veritat caldrà veure la capacitat d'ERC i JxCat, que llavors presidirà Marc Aloy, per resistir l'oposició previsible.