Visita amb polèmica

Creuem els dits perquè no ens apugin el preu de la benzina després dels darrers atacs a refineries d'Aràbia Saudita. Donald Trump ha suggerit que l'Iran és sospitós d'aquests atacs. La inestabilitat al Pròxim Orient, la geoestratègica i els interessos fan que l'aleteig de l'ala d'una mosca en aquesta zona del planeta tingui conseqüències a escala mundial. Mentre el món s'aguanta l'alè, al Berguedà , dilluns, dos tècnics del ministeri de Cultura d'Aràbia Saudita van visitar el Museu del Ciment i el Consell. Es trobaven de ruta per diferents països europeus per agafar idees de la manera com s'ha donat nova vida al patrimoni industrial a la Silèsia (Polònia), al Berguedà o Terrassa, a Catalunya, i a Noruega. Volen saber què fer amb les seves refineries un cop se'ls ha acabat la vida útil. A casa nostra hi van arribar de la mà de la Comissió Internacional per a la Conservació del Patrimoni Industrial (Ticcih), de la qual és president honorari Eusebi Casanellas, museòleg i expert en patrimoni industrial. Un tuit amb foto dels visitants al Consell penjat per l'ens va donar a conèixer que s'havien reunit amb representants de l'organisme. I això va generar crítiques a les xarxes i un comunicat de la CUP. Aràbia Saudita no és el país on m'agradaria viure perquè el respecte als drets humans és ciència-ficció però hi ha qui opina que la polèmica berguedana ha estat un foc d'encenalls.