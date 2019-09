El preu importa

Manresa participa fins demà en la Setmana Europea de la Mobilitat amb un abaratiment del bitllet simple del bus urbà, que des de dilluns passat fins demà val un euro en comptes de dos. Encara no hi ha dades finals del resultat de la iniciativa, però ja se sap que el primer dia en què es va aplicar el descompte la venda de bitllets simples va pujar un 30%, i el segon es va incrementar d'un 50%. Tot i que una part petita dels usuaris utilitza els bitllets simples (la majoria tenen targetes multiviatge o abonaments) la resposta del públic indica clarament que el preu és un factor molt important en la decisió d'agafar el bus de forma esporàdica. La resposta a aquesta iniciativa indica que molts ciutadans que no en tenen necessitat de forma regular i, per tant, no tenen targetes multiviatge, però que l'agafarien en alguna ocasió, s'ho pensen dues vegades perquè els dos euros del bitllet resulten dissuasius. Aquest és un camp on l'Ajuntament té terreny per córrer i un públic potencial per fer créixer l'ús. Caldria utilitzar la imaginació i buscar fórmules per fer-ho possible.