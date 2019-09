12 coses que no has de negar a una persona amb Alzheimer

Ahir, dissabte, va ser el Dia Mundial de l'Alzheimer. I per ells i pels que estan amb ells, permeteu-me que em tregui de la màniga un decàleg de 12 coses que no heu de negar a una persona amb Alzheimer.

1. Escoltar música. Cançons, anuncis, concerts, cantarelles. Les músiques de la seva vida. Les té a dins.

Sí, ja sé que els decàlegs són de 10 i aquest és de 12 però... m'ha sortit així. Encara més, que cadascú se l'ampliï amb les coses noves a afegir. Cadascú les seves. El decàleg pot ser (quasi) infinit.

L'Alzheimer és desaprendre cada dia. Cada dia es desaprèn una cosa que ja no torna. Potser que els que som a l'altre cantó de la frontera ho equilibrem aprenent cada dia una cosa per ser al seu costat. Compa-nyia. Ho notaran, ho notareu. Ho sentiran, ho sentireu. En gaudiran, en gaudireu. I... no oblidem els que obliden.