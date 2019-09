Alcem el teló!

Ahir al vespre la sala dels Carlins de Manresa va celebrar la reobertura del teatre després d'un temps d'inactivitat a causa de les obres de rehabilitació, que han comportat la renovació de la climatització, la millora de l'equipament tècnic i la substitució de les butaques. Tot un repte per a una entitat privada amb una clara vocació pública. La causa s'ho val i la ciutat i la comarca s'ho mereixen. Al llarg de l'any passat van passar pels Carlins més de deu mil espectadors, que sumats als vuitanta mil espectadors que omplen habitualment el Conservatori i el Kursaal fan un total d'espectadors que cap altra ciutat catalana mitjana voreja, ni posada de puntetes. En aquesta nova temporada, a més a més de la formació teatral impartida per les entitats esmentades i altres de particulars, a Manresa s'oferirà un grau superior en Tècniques d'Actuació Teatral, i cal esperar que en els propers anys es debati i es materialitzi el projecte dels Amics del Conservatori de reconvertir l'antic teatre Conservatori en un centre d'Arts Escèniques, amb espais dedicats al conreu de la dansa, el circ, la màgia, el cant i el teatre. Si a hores d'ara Manresa és coneguda i reconeguda arreu per l'equip de bàsquet, l'estada d'Ignasi de Loiola, la Fira Mediter-rània i la proximitat amb la presó de Lledoners, confiem que més d'hora que tard també ho sigui pel planter d'actors, actrius i iniciatives teatrals, entre les quals, i manllevo la idea del nostre dramaturg més internacional, Esteve Soler, posar en escena i en quarantena les pors i els recels, les dèries i els prejudicis de la societat que, transformada en públic, des d'ahir també ocuparà les renovades butaques dels Carlins.