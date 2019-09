Iglesias i Rivera al bar

La setmana ens ha deixat una estúpida polèmica per la difusió d'una fotografia del líder d'Unidas Podemos, Pablo Iglesias, parlant amb el president de Ciutadans, Albert Rivera, a la cafeteria dels diputats al Congrés. Pablo Iglesias va atiar el debat a les xarxes socials qualificant la difusió de la fotografia de patètica. Un error. La saviesa popular fa referència, sovint amb certa malvolença, al fet que els polítics fan comèdia perquè es foten garrotades des de la tribuna pública, però, en privat, xerren com a amics. Cal tenir en compte que la crítica no està exempta d'admiració. Tothom sap com de difícil és mantenir una comunicació correcta amb algú amb qui has tingut una enganxada forta, ja sigui dins l'àmbit familiar o laboral. Així que donar-se garrotades i, després, conversar amb correcció és vist amb més admiració que repugnància pels coneixedors d'allò de tingues a prop els teus amics, però encara més els teus enemics. Si es mira la foto es pot veure que parlen amb posat seriós i a la taula sembla que hi ha un got d'aigua i una tassa d'infusió o cafè amb llet. ¿Recorden la polèmica del 2013 quan es va fer públic que en aquesta cafeteria els gintònics costaven menys de 3,5 euros, molt menys que en un bar normal? Això sí que era indignant, que amb els sous que reben tinguessin els gintònics més barats, i no pas que dialoguin, que és, precisament, pel que cobren.