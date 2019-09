animals i civisme

Les queixes per incivisme a Manresa han estat liderades sempre pels problemes relacionats amb sorolls i consum d'alcohol a la via pública, però aquesta situació aparentment consolidada ha canviat: enguany el principal origen de problemes de relació entre veïns són els animals, entre els quals apareixen els gossos com sempre, però també els coloms, de forma més destacada coincidint amb el moment en què l'Ajuntament de Manresa ha deixat de caçar-ne perquè les queixes animalistes i les accions vandàliques van destruir les gàbies on els caçaven han deixat la ciutat sense aquest sistema i, de moment, sense cap altre. En un moment en què el botellón al carrer i les terrasses són fonts de soroll molt molestes per a molts ciutadans, que la presència d'animals poc controlats passi al davant com a motiu de queixes indica que hi ha un problema de debò. Els gossos han d'estar més controlats i els coloms han d'estar-ho per partida doble perquè ni tan sols no són un problema de civisme, sinó de competència del servei municipal que els ha de controlar.