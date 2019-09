Relacions públiques amb vistes a l'Everest

Al final de setembre del 1979 visitava Manresa el viceministre de Turisme del Nepal. «Per les seves mans passen moltes de les decisions sobre permisos d'escalada de les muntanyes nepaleses; informava aquest diari. «Aquesta, i no cap altra,va ser la raó per la qual l'Ajuntament de Manresa va convidar Pradhan a visitar la ciutat, juntament amb el Centre Excursionista de la Comarca de Bages». I és que «el Centre ha anat empaitant l'ascensió a l'Everest des de fa més de quatre anys. Primer que sí, després que no, després que el permís el donaven a un grup abans que a ells. Amb tot això, el Centre es va decidir per deixar l'Everest de banda i intentar una muntanya més baixa (300 metres més baixa) però tècnicament més difícil: el Lhotse». Però «fa alguns mesos va semblar que el permís per a l'Everest podria aconseguir-se. I es va constatar que el Lhotse era tan a prop de l'Everest que, amb una mica de sort, podria intentar-se la seva ascensió en la mateixa expedició». Per això es va anar a buscar en Pradham i se li oferir una recepció a l'alcaldia dels manresans, i el personatge «va prometre fer els possibles per atorgar-los el permís».