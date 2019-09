A l'Anoia, la diversitat és oportunitat

El nomenament com a conseller de Turisme, Relacions Institucionals i Programes Europeus del Consell Comarcal de l'Anoia, és un repte polític i personal que considero molt important i que assumeixo amb total voluntat d'avançar per tal d'aportar beneficis a la societat anoienca. Després d'un temps d'aprofundiment en el càrrec, vull compartir la següent microanàlisi de situació i una proposta per a un marc de treball en l'àmbit del desenvolupament sostenible i el turisme a l'Anoia per als propers anys. Espero que sigui del vostre interès.

El desenvolupament de l'Anoia passa per la consolidació de nous espais d'activitat econòmica, com els que es proposen a la Conca d'Òdena. A la vegada, i en paral·lel, és cabdal el treball sobre els nostres recursos culturals i naturals, amb una visió global, transversal i coherent, sent conscients dels valors dels nostre territori, de la seva diversitat i de totes les dimensions: cultural, social, educativa i, per descomptat, econòmica i turística. I tot això sota el prisma dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030 de l'ONU, i la nova estratègia de la Unió Europea 2021-2027. Ens trobem davant de nous paradigmes en la gestió del territori i els seus recursos.

Des del punt de vista del desenvolupament sostenible i el turisme, la situació actual indica que hem de focalitzar el treball a millorar el coneixement sobre els recursos culturals i naturals i els seus valors. És d'aquesta manera, tal com explica la professora Annette Viel al seu article Quand souffle l'esprit des lieux, que descobrirem la identitat o identitats culturals de l'Anoia, és a dir, el nostre esperit(s). Els discursos o relats comuns de comarca, transversals i inclusius, augmenten la possibilitat de crear experiències integrades pel coneixement, els sentits i la consciència.

I no podem oblidar la planificació per guanyar en accions locals i en el treball en xarxa, tant dins de la comarca com cap a l'exterior. La planificació estratègica mancomunada entre agents públics i privats, i una marca (o marques) de territori esdevenen reptes que hem de fer realitat en comú.

L'Anoia és un territori complex i divers que no presenta un únic element d'identificació, sinó uns quants. Aquesta situació és una oportunitat. És important profunditzar en camins ja iniciats que proposen actuacions globals i conjuntes. El coneixement, la innovació, la qualitat i el valor de l'experiència hauran de tenir un paper fonamental.

Per garantir un desenvolupament sostenible a l'Anoia hem d'agafar tots els trens possibles. Alguns seran de llarg recorregut i d'altres de rodalies, però no en podem perdre cap. A l'Anoia la diversitat és oportunitat, fem passes decidides endavant!