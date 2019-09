Energia solar versus impacte visual

L'Alta Cerdanya llueix des d'aquesta setmana una nova planta termosolar que passa per ser la primera d'aquest tipus a França i, segons han apuntat els seus responsables, la primera al món amb capacitat d'emmagatzemar energia. Una superfície de 153.000 metres quadrats amb 95.000 miralls recullen el sol de la vall per crear vapor que, emmagatzemat, posteriorment genera electricitat també de nit. És un gran equipament energètic que ha tingut el suport de l'Ajuntament de Llo, que ha cedit els ter-renys, i el mateix Estat francès, que ha encarregat el projecte a un grup empresarial. El resultat és visible des de tota la plana cerdana, i en dies de sol el reflex de la gran estesa de miralls a tocar del coll de la Perxa es veu fins a l'estret d'Isòvol. Molts veïns que encara no coneixen el projecte s'ho miren de lluny i es pregunten si és una gran zona d'hivernacles blancs. Diu un dita espanyola que dividint els teus oponents et serà més fàcil guanyar-los. A la Cerdanya la històrica divisió administrativa en províncies, estats i departaments ha segmentat l'acció social. Així també passa amb el debat mediambientalista. La nova planta termosolar és un avenç pel que fa a la generació d'energies netes però alhora planteja dubtes pel seu impacte visual a la Cerdanya. Aquest és un nou debat al voltant la petjada econòmica sobre el Pirineu que ningú ni tan sols ha plantejat.