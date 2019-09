Cal saber que els Mossos no informen dels robatoris, ni tan sols quan els periodistes s'hi adrecen per saber si se n'ha comès cap. Confirmen els que el periodista ja coneix, informen per voluntat pròpia quan detenen algun lladre (sempre ve de gust donar notícies que fan quedar bé) i periòdicament faciliten estadístiques, però si hi ha molts robatoris en un lloc en un moment donat ningú no sortirà a explicar-ho fins que no ho faci el diari. Ara, a Manresa hi ha una onada de robatoris en cotxes que apareixen amb els vidres trencats i a Monistrol de Montserrat es van donar en una nit tres assalts silenciosos en domicilis mentre els amos dormien, un tipus de delicte que fa molta por. Els Mossos potser respondran amb una estadística que segur que dirà que és un repunt casual i que les xifres continuen sent molt bones. Però l'experiència de la gent és una altra i, quan es pretén dir a la gent que el que sent és equivocat, no s'aconsegueix que deixi de sentir-ho; només fa que se senti enganyada. Seria un bon moment per començar a parlar més i amb més claredat.