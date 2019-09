més comerÇ de nit

Manresa celebrarà avui al vespre una nova edició de la Shopping Night, una activitat comercial que consisteix a obrir botigues i crear ambient al carrer per atreure públic que, animat pel clima d'excepcionalitat, s'acosti al comerç de la ciutat amb una altra actitud, una altra mirada i, potser, una certa inclinació a comprar. La novetat d'enguany és que l'organització ha ampliat el nombre d'entitats comercials implicades i ara la iniciativa s'estendrà més enllà del carrer Guimerà i el seu entorn immediat. És un bon símptoma en una ciutat mancada tradicionalment d'una entitat comercial que sigui vista per la gran majoria del comerç com a representativa del sector, no només formalment, sinó de debò. La fragmentació de l'associacionisme del sector arriba a l'extrem que hi ha entitats per carrers, la qual cosa no tindria res de dolent si hi hagués un paraigua general per a totes elles, cosa que no existeix. Potser aquesta Shopping Night és un pas en aquesta direcció. Potser la creació d'un ens cooperatiu potent és ara una mica més a prop.