No era fàcil aguantar un torcebraç a Madrid

Fa quaranta anys, com ja hem recollit en anteriors lliuraments, hi havia mobilitzacions contra la reducció de mestres dictada pel ministeri d'Educació, però aquest no en feia cas i els mobilitzats començaven a donar signes de cansament. El dissabte 29 de setembre el diari informava que «cinc setmanes de lluita han estat, possiblement, les causants que dijous passat, anomenat dia de lluita general, les mobilitzacions a Manresa fossin mínimes», i també del fet que «a l'assemblea comarcal celebrada dilluns passat a l'Ajuntament de Manresa es van constatar greus diferències quant a la interpretació que les Associacions de Pares havien fet de la nota emesa per la Federació de Pares del Bages i el Berguedà, en la reunió de dissabte passat a Navàs. La recomanació d'iniciar el curs dijous passat va ser criticada per bona part dels assistents a l'assemblea, al·legant que d'aquesta manera es propiciava el trencament de la lluita unitària que s'havia dut fins el moment. Van ser majoria els qui van expressar la voluntat de no portar els nens a l'escola, mentre que no s'hagin aconseguit totes les places que fa cinc setmanes que reivindiquen».