EQUILIBRI A MONTSERRAT

Agents Rurals han desmuntat aquesta setmana la via fer-rada més antiga de Catalunya, La Teresina, que duia fins al punt més alt de Montserrat, a Sant Jeroni. Dos factors han confluït en la decisió de portar a terme aquesta actuació: la seguretat (era un dels punts amb unes xifres més elevades de rescats) i la preservació de la muntanya. El desmantellament d'aquesta instal·lació tindrà segurament defensors i detractors, però exemplifica molt bé el treball que des de ja fa més d'una dècada s'està realitzant al massís, per mitjà del Patronat de Montserrat i dels múltiples agents que hi ha implicats, per aconseguir i mantenir el màxim equilibri entre el que sobretot és un parc natural, però també amb l'atractiu que ha despertat històricament per a la pràctica d'activitats a l'aire lliure. La regulació, fa una dècada, de l'escalada al massís ha permès mantenir-ne la pràctica i evitar-ne efectes negatius. I, alhora, conscienciar. La recerca d'aquest equilibri ha de ser una constant en un paratge molt pressionat.