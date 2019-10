CECB: medalla dels 75 anys a un soci de 95

Per aquestes dates de fa quaranta anys el Centre Excursionista Comarca de Bages es disposava a celebrar els seus primers tres quarts de segle de vida, i com a pròleg del programa d'actes va anar a homenatjar el soci número 1 de l'entitat. Regió7 ho va explicar d'aquesta manera: «El dissabte passat, una representació del Centre Excursionista de la Comarca de Bages (CECB), formada pel President, Emili Martínez, el sots-president, Xavier Ferrer, el tresorer, Francesc Garcia, i els socis Carles Riba i Blai Padró, van visitar el soci número 1 de l'entitat, en Jaume Armengol, que degut als seus 95 anys no surt de casa seva. En un acte senzill però emotiu, i amb la presència de cinc generacions de la família Armengol, se li feu entrega de la medalla oficial del 75è aniversari del centre. Amb aquest acte, el centre ha volgut retre homenatge als homes i dones que varen iniciar les activitats de l'entitat, com un primer acte, encara que més humà que no pas protocol·lari, dins de la festa del 75è aniversari. Avui dissabte [29 de setembre], a les vuit del vespre, es farà la presentació oficial del programa d'actes del 75è Aniversari, al local del Centre».