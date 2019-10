biosca i torà a lloc

Biosca i Torà són dos municipis de la Segarra que, en la pràctica, viuen com pobles del Solsonès, la comarca amb la qual mantenen més afinitats i d'on reben la major part dels serveis, des del subministrament d'aigua fins a l'atenció sanitària. Ja fa molt temps que els seus ajuntaments expressen la voluntat d'incorporar-se a la comarca on viuen 'de facto', i l'existència de l'organització en vegueries (encara que, realment, no s'aplica ni el Govern se la pren seriosament) fa més urgent que normalitzin la seva situació. Els seus alcaldes han anat a solemnitzar la petició al Parlament i la majoria de grups han expressat la seva voluntat de trobar una fórmula legislativa per satisfer la demanda. És una resposta positiva, però del tipus que es dona quan la cosa va per llarg i fa una mica de mandra. De fet, el canvi de comarca està previst a la llei, i si no hi ha hagut cap dificultat per crear una vegueria, la del Penedès, que parteix una comarca, la de l'Anoia, una part de la qual, l'Alta Segarra, ara és als llimbs, més fàcil és resituar dos pobles. Si van poder fer allò, fer això hauria de ser per demà.