Del transport públic a Blablacar

A la parada d'autobús de davant la Poste de la Guingueta d'Ix una cua llarga de cerdans esperen a les set del matí que passi el bus de les set i sis. El vehicle públic els portarà en un trajecte de tres quarts d'hora fins a Montlluís, on agafaran un altre autobús quan faltin deu minuts per a les vuit que a les deu serà a la plaça de Sant Pere de Perpinyà. El trajecte els costa un euro gràcies a un projecte de foment del transport públic impulsat fa anys per les administracions dels Pirineus Orientals i l'Occitània.

A pocs quilòmetres de la cua de la Guingueta d'Ix, una altra cua de gent s'ha format per agafar un altre autobús que també rep el nom de transport públic, per bé que el gestiona una empresa privada. A dos quarts de sis del matí, a la plaça de Barcelona de Puigcerdà un altre grup de cerdans espera el bus per baixar a la capital. Hi seran a tres quarts de nou, tres hores i quart després, fent un trajecte que els costa 20,80 euros. Al vespre els cerdans de la Guingueta i de Puigcerdà tornen de Perpinyà i de Barcelona havent-se gastat, respectivament, dos i 41,6 euros en transport públic. Davant aquest panorama, l'alternativa del cerdà de Puigcerdà és agafar el tren. El comboi, per un preu de dotze euros, surt a les sis i deu de Puigcerdà i arriba a plaça Catalunya a les nou si no hi ha cap avaria o descarrilament. El puigcerdanès agafa el mòbil i entra a Blablacar.