L'institut de Solsona no acabava d'engegar-se

Ara fa quaranta anys Solsona havia d'estrenar institut de batxillerat, però va arribar la data de l'inici de curs i només hi havia l'edifici; ni mobles, ni professors. Així ho explicàvem: «L 'Ajuntament en la seva reunió ordinària de la setmana passada va adreçar una carta al Govern Civil de Lleida protestant per la manera en què s'està portant el nomenament dels professors del nou Institut i pel fet que encara no els han portat el mobiliari necessari per a que es pugui començar el curs. 'Si el Ministeri no compleix „es va dir en aquest ple„ recorrerem a la mobilització popular'. L'informe del regidor d'Ensenyament, Joan Sampons, va posar en evidència el desconeixement del Ministeri d'Educació en la qüestió del nomenament de professors ja que, segons els seus càlculs, les 16 places de Solsona s'havien de cobrir amb els professors que sobren en altres instituts. La realitat, però, demostra que no en sobra ni un i que el nou Institut Francesc Ribalta només en té quatre d'assignats dels 16 que necessita. Tot això no seria massa greu si s'hagués d'inaugurar l'any que ve; però el curs ja ha començat i no es preveu una solució abans de 15 dies».