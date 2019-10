Per un esport net, amb el jovent no s'hi juga

D'uns anys ençà cada vegada és més habitual veure una retransmissió esportiva per televisió plena de publicitat de les cases d'apostes en línia, si ens parem a pensar-hi de ben segur que ens venen al cap els anuncis a la prèvia del partit de futbol, a la samarreta dels jugadors o a la paret del fons de les rodes de premsa. Que molts esports d'elit s'han transformat en un negoci no seria precisament una novetat, però l'aparició i promoció de les apostes esportives s'està convertint en un problema social, econòmic i de salut; un problema que afecta les classes populars i que, en lloc de posar-hi fre, cada vegada més estaments esportius pugen a aquest carro.

Fa uns dies, l'Associació de Clubs de Bàsquet (ACB) anunciava una acord de patrocini de l'empresa d'apostes en línia 888sport per a les seves competicions, amb la poca vergonya de presentar-lo afirmant que «conscienciaran sobre el joc responsable». El món del bàsquet vol distingir-se per uns valors diferents d'altres esports de masses, però la realitat és que no escapa de les dinàmiques de l'esport-negoci, i posa la generació d'ingressos al davant del dany que es causa a multitud de joves i famílies. Per sort, no han faltat les reaccions contràries a aquest patrocini, entre les que cal destacar el comunicat d'una vintena d'aficions d'equips ACB (entre aquestes, és clar, la Grada d'Animació del Manresa) o, fins i tot, tuits irònics i punyents d'entrenadors nostrats.

La final de la Supercopa de bàsquet, amb els voltants de la pista plens de tanques lluminoses amb publicitat de 888sport, em va fer pensar que farem el dia que l'ACB pretengui embrutar el parquet del Nou Congost amb aquesta publicitat perversa, pensada per acarnissar-se en els joves dels nostres barris i dels pobles veïns. Les apostes esportives, ja siguin on-line o en establiments comercials, estan generant un problema greu de ludopatia entre la gent més jove d'arreu de l'Estat. Diuen els experts que el 40% de les addiccions s'originen quan s'és menor d'edat; en aquest cas, la ludopatia es converteix en un problema de salut pública perquè provoca aïllament social, fractura familiar, endeutaments descontrolats, etc., entre joves, i no tan joves, que es gasten la seva mesada o els diners dels familiars en les apostes.

Davant de les cases d'apostes esportives i la publicitat malintencionada cal un acord, on juguin un paper actiu les administracions superiors, però al que no podem esperar amb els braços plegats. Mentre no es disposi d'una legislació rigorosa, els clubs esportius i els ajuntaments han de ser valents i cooperar per enfrontar-s'hi. A casa nostra, l'Ajuntament de Manresa i el Bàsquet Manresa, acompanyats de les entitats juvenils i entitats esportives manresanes, tenen l'oportunitat de ser acapdavanters en aquesta lluita, de posar-se al davant dels valors ètics que volem que ens defineixin com a ciutat.

És necessària una actuació integral per part de l'Ajuntament, clubs i entitats, que ataqui el problema des de múltiples perspectives. És urgent posar en marxa una campanya contra les apostes esportives que se centri en instituts i centres esportius, comptant amb els clubs, esportistes i entrenadors de la ciutat i, també, les entitats juvenils. És necessari dotar els equipaments municipals per a joves de material i recursos enfocats a combatre les apostes i a saber detectar conductes de risc entre el jovent. I, per últim, cal posar en marxa el màxim d'impediments urbanístics a la implantació de locals de cases d'apostes i, també, evitar la instal·lació de publicitat a la via pública o en equipaments esportius (molt especialment, els de propietat municipal).

Com a ciutat hem de prendre partit per un esport amb valors, perquè les apostes esportives són un atac a la salut del jovent treballador i, simbòlicament, perquè no volem veure el Nou Congost empastifat de publicitat d'apostes en línia. Per tot això, l'Ajuntament ha de fer un pas endavant.