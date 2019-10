Polígons industrials

La directora general d'Indústria va ser dimecres a Manresa per informar els polígons bagencs sobre l'evolució de l'avantprojecte de Llei d'Àrees de Promoció Econòmica i Urbana, una exigència llargament reclamada pel sector en el qual el treball del Govern comença a donar fruits. El compromís de l'executiu català és el de millorar l'eficiència, la competitivitat i la gestió dels polígons, tres requisits per mantenir l'activitat econòmica dels parcs industrials a l'alçada de les expectatives d'uns temps en què hi ha tantes oportunitats com riscos. En aquest sentit, la reclamació dels representants dels polígons locals de millorar l'eficiència organitzativa de les àrees de promoció econòmica, especialment amb el desplegament d'una xarxa d'associacions que vetlli pels interessos d'aquests equipaments, s'entén raonada i d'acord amb la voluntat de garantir un futur pròsper als motors industrials del territori. La mirada està fixada en Europa, tant com a model de funcionament com en l'horitzó de negoci.